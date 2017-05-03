Александр Тарханов: "С Павлюченко будет серьезный разговор"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвел итоги финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Наставник отметил, что с нападающим Романом Павлюченко состоится серьезный разговор.

– Павлюченко в недавней встрече с "Зенитом" обматерил судью, вчера прошелся по Ари. Что происходит с нападающим?

– Сложно сказать. Наверное, сказывается напряжение. В Сочи Рома бросился разнимать ребят. Хорошо, что не полез в драку.

– Какие санкции клуб применит к провинившимся?

– Пока говорить об этом рано. Для начала у нас состоится серьезный разговор с футболистами.

– По регламенту Фидлеру, Манучаряну, Ари и Фарфану грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке. Серьезное наказание?

– Конечно. По сути, следующий турнир они пропускают. (Сергей АСТАХОВ)

Роман Павлюченко: "Не имел права так говорить про Ари, но его надо наказать"