Александр Тарханов: "Рикошет предопределил исход матча с "Локомотивом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвел итоги финального матча Кубка России с "Локомотивом" (0:2). Наставник отметил, что у него нет никаких претензий к игрокам, а итоговый результат решил один неудачный рикошет.

– "Локомотив" практически этим составом выигрывал Кубок два года назад. Нам же не хватило опыта, где-то был мандраж у ребят, – сказал Тарханов.

– Команды вчера начали игру осторожно. Сказывалось давление за результат?

– Конечно. Обычно финалы бывают не очень интересными. На первый план выходит борьба. Но наш матч получился хорошим. "Локомотив" владел преимуществом, мы хорошо оборонялись. Не позволяли сопернику создать стопроцентных моментов, но случился обидный рикошет, который предопределил исход. Где-то сопернику повезло. У нас мог забить Ильин, у него были прекрасные возможности, но немного не хватило удачи. Как говорится, у них влетело, а у нас – нет.

– Претензии к команде есть?

– Никаких. Ребята старались, проявили высокую самоотдачу. Они дошли до финала, достойно выглядели в решающей встрече. Могу сказать им только большое спасибо. (Сергей АСТАХОВ)