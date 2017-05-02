Александр Тарханов: "По самоотдаче к "Уралу" претензий нет"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) поздравил железнодорожников с победой. Специалист отметил, что его подопечные смогли навязать борьбу сопернику.

– Игра боевая была, "Локомотив" имел преимущество, сказался опыт, – приводит "Р-Спорт" слова Тарханова. – Два года назад железнодорожники завоевывали кубок. Этот опыт сыграл решающую роль, плюс груз ответственности на нас давил. По самоотдаче не могу никому предъявить претензии, но в нападении не все получалось.

"Локомотиву" мы не давали вольности, и только удар Денисова принес победу. Был шанс у Ильина при счете 0:1. "Локомотив" прессинговал хорошо, плотно играл, не позволял нам много создать.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой