17:58 | ФУТБОЛ — Кубок России

Александр Тарханов: "Перед финалом Кубка России игроков не надо даже настраивать"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед финалом Кубка России против "Локомотива" заявил, что недостаточной мотивации у игроков быть не должно.

"На такой матч ребят не надо даже настраивать, наоборот, лучше охладить", - цитирует пресс-служба клуба Тарханова.

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи сегодня, 2 мая, начало встречи – в 18.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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