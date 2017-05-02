Александр Тарханов: "Нарушения привели к стычке игроков"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения в финале Кубка России от "Локомотива" (0:2) заявил, что большое количество нарушений привели к массовой драке футболистов в конце встречи. По ее итогам были удалены Эдгар Манучарян и Артем Фидлер.

– Финал, борьбы много, поэтому, наверное, стычка произошла, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – Много свистков было, никто не хотел уступать, боевой матч получился, много нарушений, это и привело к стычке, думаю.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Финал Кубка России закончился массовой дракой