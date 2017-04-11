Александр Тарханов: "Финал Кубка не должны переносить по желанию "Локомотива"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что если изначально финал Кубка России против "Локомотива" должен был состояться 2 мая, то в этот день его и нужно проводить. Ранее представители московского клуба настаивали, что игру нужно перенести на более поздний срок, но РФПЛ и РФС сегодня окончательно утвердили, что матч будет проведен 2 мая.

– Мы уже заявили, что против переноса, – сказал Тарханов. – Многие наших болельщиков едут в Сочи. Они уже купили билеты на самолет, забронировали гостиницу, некоторые купили билеты на "Формулу-1". Губернатор везет полный борт детей, и к этому уже все готово. Дату матча определили больше месяца назад, и ее не должны переносить по желанию "Локомотива". Мы строили подготовку по тому же графику, нам тоже предстоят две игры. Все должно быть последовательно, а у нас шараханья, поэтому футбол – на таком уровне.

Сейчас прочитал, что "Локомотив" хочет компенсировать болельщикам дорогу, а мы чем компенсируем? У нас нет таких средств. Мутко был прав, что его надо было играть в конце сезона, но если решили, то надо играть 2 мая. (Евгений БЕЛОУСОВ)