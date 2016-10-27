Александр Спивак: "Лодыгин не допустил ошибок в матче с "Анжи", не надо на него нападать"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак выразил мнение, что разгром от "Анжи" (0:4) в 1/8 финала Кубка России – стечение обстоятельств. Также он призвал не критиковать голкипера Юрия Лодыгина, занявшего место в воротах после удаления Михаила Кержакова. Голкипер пропустил три мяча после выхода на замену.

– К сожалению, в футболе бывает такое, когда сильная команда дает сбой, - сказал Спивак. - Возможно, накопилась какая-то усталость у игроков или просто стечение обстоятельств. Мне как зрителю показалось, что у "Зенита" не было особого желания победить. Конечно, и удаление Михаила Кержакова оптимизма не добавило. Если судья принял такое решение, значит, касание все-таки было. Но я не могу говорить об этом с уверенностью. Однако это не трагедия, Юрий Лодыгин тоже достойный вратарь. Не думаю, что что-то бы поменялось, если бы в воротах остался Кержаков. Я считаю, что Лодыгин не допустил никаких ошибок. Он хороший голкипер, не стоит на него нападать. (Любовь КОНЯЕВА)