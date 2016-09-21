Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко уверен, что на поражении красно-белых от "СКА-Хабаровска" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России сказался долгий перелет. По его словам, это поражение не скажется на психологическом состоянии красно-белых.
- Радикальных перемен в отношении Карреры не будет, не думаю, что могут последовать какие-то решения, - отметил Ширко. - Выезд во Владивосток непростой - восьмичасовой перелет, другой часовой пояс - футболистам "Спартака" было непросто. Тренеры подгадывали, чтобы ребята не были сонными, но не получилось.
- Тренер оставил в запасе Промеса, Ананидзе. Стоило брать своих звезд, чтобы они не выходили в стартовом составе?
- Не знаю, чем вызвано такое решение. Каррера планировал обойтись силами тех, кто в команде на подходе к основе, чтобы они себя показали. Но у ребят получилось не очень.
- Психологически вылет из Кубка ударит по "Спартаку"?
- Это не надломит команду, все понимают, что было трудно показать себя на Дальнем Востоке после долгого перелета. (Сергей АСТАХОВ)
Адекватный Зритель_
Эх, не дотянули до ставшей уже родной, 1/8 финала...(((
15:23
Хрю-хрю
Из года в год после очередного поражения срамтака одна и таже песня: "мы не сломлены, мы станем сильнее, нам не повезло и т.д." Одним словом - ЛУЗЕРЫ.
15:11
Platinum1991
АЛЕКСАНДР ШИРКО: "ВЫЛЕТ ИЗ КУБКА НЕ НАДЛОМИТ "СПАРТАК"??? Начинают в Спартаке за здравие, а заканчивают - ЗА УПОКОЙ!!! "СКА-Хабаровск" игры не показал, НО ЗАБИЛ единственный момент! А Спартак создал несколько моментов и должен был забивать, но НЕ ЗАБИЛ! Выручил вратарь "СКА-Хабаровск". Вытащил пару 100 процентных! В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ "СПАРТАК" ВЫЛЕТАЛ на стадии 1/16 ФИНАЛА почти ДЕСЯТЬ ЛЕТ тому НАЗАД. Вот так Спартак отмечает печальный КУБКОВЫЙ юбилей! Такое впечатление, что Спартак без лишних напряг решил переиграть "СКА-Хабаровск", но игроки соперника были ПРОТИВ такого расклада. Игроки "СКА-Хабаровск" отбивались и на контратаке забили ГОЛ и прошли дальше! А Спартак ПРОВАЛИЛ кубковую игру и в этом проигрыше должен ВИНИТЬ только самого себя! Промес и Зе Луиш старались спасти игру, но не получилось. На поле не было команды Спартак, а были одиночки, которые не смогли переломить ход матча. И как ИТОГ - вылет из розыгрыша Кубка России по футболу. ПЕЧАЛЬНО, но факт. Остался один чемпионат! А играть ещё МНОГО и до финиша далеко. За призы надо побороться, а если играть как со "СКА-Хабаровск", так Спартаку вообще можно и в Европу не попасть, да и без медалей остаться! Замкнутый круг ПОЛУЧАЕТСЯ! Мы это уже НЕОДНОКРАТНО где-то видели!
15:10
maslo
Есть первое поражение. Ну а дальше по накатанной
15:07
Дузер
Опыт же вылетать сразу есть,так что не надломит)))Как вообще можно надломить у которой нет ни характера,ни самолюбия,ни гордости,европозорники мясные.
15:06