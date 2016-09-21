Александр Ширко: "Вылет из Кубка не надломит "Спартак"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко уверен, что на поражении красно-белых от "СКА-Хабаровска" (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России сказался долгий перелет. По его словам, это поражение не скажется на психологическом состоянии красно-белых.

- Радикальных перемен в отношении Карреры не будет, не думаю, что могут последовать какие-то решения, - отметил Ширко. - Выезд во Владивосток непростой - восьмичасовой перелет, другой часовой пояс - футболистам "Спартака" было непросто. Тренеры подгадывали, чтобы ребята не были сонными, но не получилось.

- Тренер оставил в запасе Промеса, Ананидзе. Стоило брать своих звезд, чтобы они не выходили в стартовом составе?

- Не знаю, чем вызвано такое решение. Каррера планировал обойтись силами тех, кто в команде на подходе к основе, чтобы они себя показали. Но у ребят получилось не очень.

- Психологически вылет из Кубка ударит по "Спартаку"?

- Это не надломит команду, все понимают, что было трудно показать себя на Дальнем Востоке после долгого перелета. (Сергей АСТАХОВ)