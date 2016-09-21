Александр Сапета: "Не сказал бы, что победа над "Ростовом" получилась легкой"

Полузащитник "Динамо" Александр Сапета после победы в матче 1/16 финала Кубка России над "Ростовом" (4:0) отметил, что хоть счет и получился крупным, матч все равно был тяжелым для его команды, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Победа получилась для "Динамо" довольно легкая.

– По-моему, нет.

– Почему?

– Хоть мы и забили много мячей, все равно было тяжело. Сейчас с любыми соперниками сложно играть. Не помню, когда у нас был легкий матч. Поэтому хорошо, что мы забили первый гол в начале игры, а потом уже повели в первом тайме с крупным счетом. Но я бы не назвал эту победу легкой.

– Но ведь "Ростов" привез, по сути, дублирующий состав.

– Это не важно. Мы готовились к основному составу. Это Кубок. Противостояние состоит из одного матча. Мы выиграли и прошли дальше.

– Хотелось проверить свои силы на фоне команды премьер-лиги?

– Конечно, хотелось. В этом сезоне "Динамо" выступает в ФНЛ, хочется играть в премьер-лиге и готовиться к следующему сезону.