Александр Самедов: "Хотелось, чтобы болельщиков было побольше"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Анжи" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0) отметил, что встреча с махачкалинцами получилась тяжелая. Также он сказал, что хотел, чтобы болельщиков на трибунах было больше.
- Насколько эта победа важна эмоционально после смены тренера?
- Победа всегда важна.
- Что было самым главным в настрое, в подготовке в этой игре? "Спартак" уже обыгрывал здесь "Анжи" в чемпионате.
- Да, обыгрывал с трудом. Тогда махачкалинцы были вдевятером. Сегодня тоже была тяжелая победа, кубковый матч. Теперь самое главное – четвертьфинал. Мы все довольны.
- Количество болельщиков как-то повлияло на вас?
- Это не ко мне вопрос.
- Просто обычно болельщиков приходит гораздо больше.
- Жалко, конечно. Хотелось, чтобы их было больше.
- Заряды фанатов не отвлекали? Они, в основном, были не в поддержку команды.
- Мы играли в футбол и думали, как пройти "Анжи".
- Вам понравился Ханни на позиции форварда?
- Да, нормально. Он забил. Раз это сделал, значит, сыграл хорошо.
- Рианчо на бровке ведет себя тоже очень экспрессивно. Это передается игрокам?
- Когда он был помощником, вел себя так же. Это его право.
- Сегодня из Кубка России вылетел "Зенит". Чуть раньше – ЦСКА. Получается у "Спартака" в Кубке шансы повышаются?
- О вылете "Зенита" я узнал после матча. "Ростов" - хорошая команда. "Урал" - тоже. Хорошая сетка, но все равно тяжело.
- Это повышает шансы "Спартака" на победу в Кубке?
- Не знаю. Судя по прошлогоднему розыгрышу этого турнира, бывает все.
(Елена Григорьевская)
На матче присутствовали 15 848 зрителей.