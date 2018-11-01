Александр Самедов: "Хотелось, чтобы болельщиков было побольше"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Анжи" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0) отметил, что встреча с махачкалинцами получилась тяжелая. Также он сказал, что хотел, чтобы болельщиков на трибунах было больше.

- Насколько эта победа важна эмоционально после смены тренера?

- Победа всегда важна.

- Что было самым главным в настрое, в подготовке в этой игре? "Спартак" уже обыгрывал здесь "Анжи" в чемпионате.

- Да, обыгрывал с трудом. Тогда махачкалинцы были вдевятером. Сегодня тоже была тяжелая победа, кубковый матч. Теперь самое главное – четвертьфинал. Мы все довольны.

- Количество болельщиков как-то повлияло на вас?

- Это не ко мне вопрос.

- Просто обычно болельщиков приходит гораздо больше.

- Жалко, конечно. Хотелось, чтобы их было больше.

- Заряды фанатов не отвлекали? Они, в основном, были не в поддержку команды.

- Мы играли в футбол и думали, как пройти "Анжи".

- Вам понравился Ханни на позиции форварда?

- Да, нормально. Он забил. Раз это сделал, значит, сыграл хорошо.

- Рианчо на бровке ведет себя тоже очень экспрессивно. Это передается игрокам?

- Когда он был помощником, вел себя так же. Это его право.

- Сегодня из Кубка России вылетел "Зенит". Чуть раньше – ЦСКА. Получается у "Спартака" в Кубке шансы повышаются?

- О вылете "Зенита" я узнал после матча. "Ростов" - хорошая команда. "Урал" - тоже. Хорошая сетка, но все равно тяжело.

- Это повышает шансы "Спартака" на победу в Кубке?

- Не знаю. Судя по прошлогоднему розыгрышу этого турнира, бывает все.

(Елена Григорьевская)

На матче присутствовали 15 848 зрителей.