Александр Самедов: "Что изменилось в тренировочном процессе при Рианчо? Ничего"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Анжи" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (1:0) отметил, что в команде нормальная обстановка. Также хавбек рассказал, что не заметил измененений в тренировках после отставки Массимо Карреры.

– Что-то изменилось в тренировочном процессе за то время, что Рианчо руководит командой?

– Ничего особо не изменилось. Мы готовимся. У нас сейчас много матчей.

– То есть тренировки больше направлены на восстановление?

– Сейчас у нас опять денек, и уже готовимся к игре с "Уралом".

– Фернандеш и Зе Луиш работают на тренировках вместе с командой?

– У ребят травмы. Они восстанавливаются, и в ближайшее время, думаю, что присоединятся.

– Обстановка в команде как-то поменялась с уходом Массимо Карерры?

– У нас всегда была нормальная обстановка. Все хорошо. Готовимся.

– Показалось, что "Спартак" владел преимуществом на протяжении всего матча, но удалось забить всего один мяч. У команды проблемы в атаке?

– Такое бывает. В этом сезоне нам много забивать не удается. Махачкалинцы плотно оборонялись. Самое главное, что мы выиграли.

– Как оцениваете физическое состояние команды?

– Двигаемся от игры к игре. Сейчас самое главное результат. У нас много матчей. Уже через два дня игра с "Уралом". Надо набирать очки в чемпионате и догонять.

– Против "Анжи" вышел практически чемпионский состав с некоторыми вкраплениями. Получился перенос в прошлое. Как оцениваете взаимодействие футболистов?

– Да все нормально. У нас ротация, много матчей. Тренерский штаб выбрал такой состав, и играть было приятно. В следующем матче состав может поменяться. (Елена Григорьевская)