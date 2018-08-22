Александр Побегалов: "Торпедо" висело у "Шинника" на заднице"

Наставник "Шинника" Александр Побегалов пообщался с журналистами на пресс-конференции после матча с московским "Торпедо" в Кубке России (0:2).

- Настоящий кубковый матч по антуражу, - признался Побегалов. - Активно болеющие трибуны, хорошее поле, Соперник - лидер второго дивизиона сыграл по-хозяйски - висел на спине, на ногах, на заднице. Ничего не дали сделать в плане своей игры. Мы позволили забить два мяча, отсюда такой результат.

- Не видели перспекти в в кубке, поэтому выпустили неосновной состав?

- Ни в коем случае. У нас обойма из 24 футболистов, всем нужно дать возможность проявить себя. Мы не ставили цель сыграть как получится. Ротация была серьезная - 7 человек, которые имели меньше игровой практики. Первый тайм не получился во многом из-за этого.

Во втором тайме, когда нужно отыгрываться, но допустили ляп, и пропустили контратаку. Много было неоправданных потерь, многих игроков я просто не узнал. "Торпедо" выглядело целеустремленнее и умелее в работе с мячом. Судейство я не буду обсуждать. Я видел много пропущенных фолов со стороны торпедовцев. Если фолы есть, надо свистеть. (Евгений БЕЛОУСОВ)