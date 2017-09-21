Александр Панов: "Желаю "Уфе" выиграть Кубок России"

Бывший игрок сборной России Александр Панов пожелал "Уфе" успешно выступить в Кубке России. По его мнение, уфимцы заслуживают успешную футбольную команду.

- Уфа для меня не родной город, но я здесь бывал, а также здесь работает в прошлом игрок ЦСКА и сборной России Сергей Семак, с которым мы вместе играли во Франции, - приводит пресс-служба клуба слова Панова. - Хочу пожелать "Уфе" победы, потому что город заслуживает не только хоккейной команды, но и футбольной, поскольку футбол для меня и большинства жителей нашей страны, это спорт номер один. Поэтому желаю "Уфе" пройти в Кубке России как можно дальше, а может быть его и выиграть.

Напомним, матч 1/16 финала Кубка России "Олимпиец" - "Уфа" пройдет сегодня, 21 сентября, и начнется в 18.00 по московскому времени.