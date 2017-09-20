Александр Мостовой: "Кубок России можно рассматривать делом чести для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" выразил надежду, что победа в Кубке России станет для красно-белых делом чести. Подопечные Массимо Карреры не лучшим образом стартовали в чемпионате России и после 10 туров занимают 8-е место в турнирной таблице.

– Если бы сейчас оказались в составе за красно-белых, стала бы для вас победа в Кубке делом чести перед болельщиками?

– Да. Кубок можно рассматривать так. Живым примером является лондонский "Арсенал", который давно не побеждал в чемпионате, а Кубок лиги или Англии каждый раз позволяет Венгеру подписать новый контракт. Российский кубок не такой длинный и дает прямую путевку в Лигу Европы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Матч 1/16 финала Кубка России "Кубань" - "Спартак" состоится в среду, 20 сентября, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Мостового