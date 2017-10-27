Александр Максименко: "Защитники до игры просили меня, чтобы я ничего не стеснялся и подсказывал"

19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и оценил свою игру.

– Что можете ответить тем скептикам, которые удивляются: как чемпион России мог пропустить аж два гола от команды второго дивизиона?

– В футболе все бывает. Думаю, любая команда может забить чемпиону при определенном стечении обстоятельств. Что тут еще скажешь? Сколько людей – столько и мнений. Не нужно им возражать. Пусть говорят то, что думают. Это их точка зрения.

– Кому из защитников пришлось подсказывать больше всего?

– Сами защитники еще до игры просили меня, чтобы я ничего не стеснялся и подсказывал, что делать на поле. Чтобы не молчал, а действительно кричал. Кому чаще что-то говорил? Да всем по очереди.

– Когда старожил команды Дмитрий Комбаров не очень удачно действовал в начале встречи, сомневались, повышать на него голос или нет?

– Дмитрий большой профессионал. Он сам все прекрасно понимал. Просто подсказывал, где игрок соперника находился у него за спиной.

– Артем Ребров написал про вас теплые слова в Инстаграме. Что сказал после матча Александр Селихов?

– Саша тоже поздравил: "Ну вот, а ты боялся. Молодец, неплохо сыграл" (улыбается). Да и остальные футболисты поддержали. Было очень приятно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)