Александр Максименко: "Считаю, что дебют удался"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 Кубка России (5:2) отметил, что волновался перед дебютом и успокоился только когда сделал первое касание. Голкипер отметил, что в перерыве главный тренер Массимо Каррера был недоволен игрой команды, потому что счет был ничейным.

– Как оцениваете свой дебют?

– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.

– Наверняка много раз представляли себе дебют за "Спартак". Как это выглядело?

– Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.

– Было волнение?

– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился.

– Тренер остался доволен игрой?

– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

В 1/4 финала "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов", которые возглавляет Андрей Тихонов.