Александр Максименко: "Считаю, что дебют удался"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 Кубка России (5:2) отметил, что волновался перед дебютом и успокоился только когда сделал первое касание. Голкипер отметил, что в перерыве главный тренер Массимо Каррера был недоволен игрой команды, потому что счет был ничейным.
– Как оцениваете свой дебют?
– Впечатления самые положительные. Немного подпортило настроение, что пропустили два гола, а так, считаю, дебют удался. Выиграли с крупным счетом.
– Наверняка много раз представляли себе дебют за "Спартак". Как это выглядело?
– Как только приехал в "Спартак", сразу стал представлять свой дебют. Хотелось, чтобы он поскорее состоялся. Думаю, все, что ни делается – к лучшему, и я сыграл в свое время.
– Было волнение?
– Конечно. Я бы слукавил, сказав, что у меня не дрожали коленки. Первые пять-десять минут меня потряхивало. А потом, когда сделал первое касание – успокоился.
– Тренер остался доволен игрой?
– В перерыве он не был доволен, потому что мы не выигрывали. Он просил агрессивно сыграть на чужой половине поля и бить по воротам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
В 1/4 финала "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов", которые возглавляет Андрей Тихонов.
Donpihot
ура ура
21:54
sailor1990
Помнится, у Черчесова то ли в первом, то ли в одном из первых матчей за Спартак с Жальгирисом тоже был счет 5:2, только Спартак в том матче проиграл.
21:48