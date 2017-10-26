Александр Максименко - о дебюте в составе "Спартака": "Спасибо за то, что этот день настал"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 финала Кубка России (5:2) отметил, что это был очень важный и ответственный день для него. Он также поблагодарил всех за поддержку.
"Это был очень важный и ответственный день для меня! 25.10.2017 – дебют в основном составе "Спартака" на домашнем стадионе. "Спартак" Москва – "Спартак" Нальчик – наш счет – 5:2. Спасибо всем за поддержку! Спасибо Богу за то, что этот день настал! Вперед, "Спартак"! С победой, красно белые", – написал в Инстаграме Максименко.
В 1/4 финала "Спартак" сыграет с "Крыльями Советов", которые возглавляет Андрей Тихонов.
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Сегодня был очень важный и ответственный день для меня!☝🏽 25.10.2017 - дебют в основном составе "Спартака" на домашнем стадионе @otkritiearena_official Спартак Москва-Спартак Нальчик" Наш счёт - 5:2 Спасибо всем за поддержку! спасибо Богу за то, что этот день настал!🙏🏽✔ Вперёд Спартак! С победой красно белые⚪🔴❤ #spartakMoskva 💪🏾