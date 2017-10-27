Александр Максименко: "Харт не то чтобы кумир. Просто мне нравится"

19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и оценил свою игру.

– То есть сильно нервничали до матча?

– Ну... Немного волновался. Думаю, это нормально для моего возраста. Тем более играли на таком стадионе. В первые пять минут меня потряхивало. А когда первый раз коснулся мяча, успокоился.

– В дубле "Спартака" вы работали с легендой клуба с Ринатом Дасаевым. Самый ценный совет, который он вам дал?

– Да какой-то один совет мне сложно выделить. Он очень много мне подсказывал, здорово помогал.

– Вы как-то сказали, что вашим кумир является Джо Харт. Почему именно он?

– Не то чтобы кумир. Просто мне нравится, как он выступал в "Манчестер Сити". Уверен в себе, прыгучий, хорошо ногами играет. Все в комплексе. И вообще он столько лет держит такой высокий уровень! (Виталий АЙРАПЕТОВ)