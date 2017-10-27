00:40 | Футбол — Кубок России

Александр Максименко: "Харт не то чтобы кумир. Просто мне нравится"


19-летний голкипер "Спартака" Александр Максименко, дебютировавший за основной состав команды в кубковом матче с нальчикским "Спартаком", в интервью "СЭ" подвел итоги встречи и оценил свою игру.

 
Среда. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Спартак&quot; Нч - 5:2. Александр МАКСИМЕНКО (в центре) получает поздравления от Ильи КУТЕПОВА (№29) и Георгия ДЖИКИИ после дебюта в главной команде красно-белых.Александр Максименко: "Селихов сказал: "Ну вот, а ты боялся"

– То есть сильно нервничали до матча?

– Ну... Немного волновался. Думаю, это нормально для моего возраста. Тем более играли на таком стадионе. В первые пять минут меня потряхивало. А когда первый раз коснулся мяча, успокоился.

– В дубле "Спартака" вы работали с легендой клуба с Ринатом Дасаевым. Самый ценный совет, который он вам дал?

– Да какой-то один совет мне сложно выделить. Он очень много мне подсказывал, здорово помогал.

– Вы как-то сказали, что вашим кумир является Джо Харт. Почему именно он?

– Не то чтобы кумир. Просто мне нравится, как он выступал в "Манчестер Сити". Уверен в себе, прыгучий, хорошо ногами играет. Все в комплексе. И вообще он столько лет держит такой высокий уровень! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/8 финала
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