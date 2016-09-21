23:17 21 сентября | ФУТБОЛ — Кубок России

Александр Коломейцев: "Матч с "Ростовом"? Сил хватит"

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Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после победы в матче 1/16 финала Кубка России (3:0) отметил, что победа придаст уверенности футболистам. В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник""Крылья Советов".

– Мы настраиваемся на победу в Кубке. Матч с "Ростовом"? Сил хватит. Мы и раньше играли через два дня на третий, так что ничего страшного. Победа над "Химками" поднимет настроение в команде после двух поражений, - приводит слова Коломейцева официальный сайт "Локомотива". 

– Какие были мысли, когда узнал, что "Спартак" и ЦСКА вылетели?

– Это лишний раз говорит, что на любую игру нужно настраиваться должным образом. Если такие команды вылетают, нужно прилагать еще больше усилий для победы. А вообще приятно, что маленькие клубы побеждают и проходят дальше.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13847

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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