Александр Коломейцев: "Матч с "Ростовом"? Сил хватит"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после победы в матче 1/16 финала Кубка России (3:0) отметил, что победа придаст уверенности футболистам. В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".

– Мы настраиваемся на победу в Кубке. Матч с "Ростовом"? Сил хватит. Мы и раньше играли через два дня на третий, так что ничего страшного. Победа над "Химками" поднимет настроение в команде после двух поражений, - приводит слова Коломейцева официальный сайт "Локомотива".

– Какие были мысли, когда узнал, что "Спартак" и ЦСКА вылетели?

– Это лишний раз говорит, что на любую игру нужно настраиваться должным образом. Если такие команды вылетают, нужно прилагать еще больше усилий для победы. А вообще приятно, что маленькие клубы побеждают и проходят дальше.