Александр Кокорин - о матче с "Волгарем": "Уверенная победа. Идем дальше!"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Волгаря" (4:0) заявил, что игра получилась тяжелой. Форвард забил гол впервые после тяжелой травмы.

- Гол был не сложный, а долгожданный, скажем так, - сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе. - Хорошо, что вратарь отбил мяч в меня. А долгожданный – точно. Счастлив, что провел на поле около 30 минут, команда победила в первой игре, учитывая, что в прошлом сезоне мы на этой стадии вылетели. Уверенная победа. Идем дальше!

Игра была тяжелой. Думал, будет полегче. Команда билась до конца. Помог быстрый гол Анюкова на седьмой минуте, поэтому все на нашей стороне.

"Зенит" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с "Ростовом".

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