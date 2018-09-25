07:19 | Футбол — Олимп - Кубок России

Александр Кокорин: "Максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с "Волгарем"

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин перед матчем 1/16 финала ОЛИМП-Кубок России против "Волгаря"​ отметил, что команда серьезно относится к игре. По его словам, сине-бело-голубые хотят выиграть турнир.

– Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с "Волгарем", – сказал "Известиям" нападающий "Зенита" Александр Кокорин. – У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок мы хотим, так же как и остальные соревнования. Знаем, какие неожиданности могут быть в первых матчах, поэтому нет даже мысли о какой-то недооценке соперника.

Волгарь - Зенит

Дополнительная информация

https://iz.ru/792542/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/futbol-bez-peredyshki

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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