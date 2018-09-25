Александр Кокорин: "Максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с "Волгарем"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин перед матчем 1/16 финала ОЛИМП-Кубок России против "Волгаря"​ отметил, что команда серьезно относится к игре. По его словам, сине-бело-голубые хотят выиграть турнир.

– Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с "Волгарем", – сказал "Известиям" нападающий "Зенита" Александр Кокорин. – У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок мы хотим, так же как и остальные соревнования. Знаем, какие неожиданности могут быть в первых матчах, поэтому нет даже мысли о какой-то недооценке соперника.