Александр Ирхин: "Предъявить претензии "Химкам" нельзя"

Главный тренер "Химок" Александр Ирхин заявил, что на результате матча 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом" (0:3) сказалось превосходство соперника в классе. Специалист признался, что изначально его команда все же рассчитывала на большее, передает из Химок корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– Несмотря на крупный счет, предъявить глобальные претензии команде нельзя, – сказал Ирхин. – Пытались выровнять скорости и предъявить свои аргументы. До первого пропущенного гола выглядели достойно, да и конечный результат мог бы быть и лучше. Но сказался класс, и это не просто слова. Все-таки в составе соперника несколько игроков национальной сборной.

Результаты матчей в Хабаровске и Красноярске служили для нас дополнительным стимулом, однако все решалось на поле, и зависело в конечном счете от нас.