Александр Григорян: "В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" отметил, что поведение полузащитника "Локомотива" Ари в драке во время финала Кубка России против "Урала" (2:0) является возмутительным. Бразилец в потасовке нанес удар сзади в голову Артему Фидлеру.

– Я просто возмущен его действиями. До этого я просто им восхищался. Вот честно! Но после этого эпизода ничего цензурного в его адрес сказать не могу.

– А ведь вам в ближайшем туре играть против "Локо"? Будете давать специальную установку именно на Ари?

– Футболисты знают мой принцип. На футбольном поле нужно биться до конца. Но в рамках правил. Если находится какой-то клоун, как в данном случае Ари, который пытается ударить кого-то кулаком, то нужно показать, что мы и кулаками можем решить вопрос. Для меня это абсолютно возмутительный факт. В старые добрые времена Ари каждая команда поэтапно бы отжимала.

– В каком смысле "отжимала"?

– Да в самом что ни на есть прямом! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Григоряна