Александр Григорян: "Спартак" неслучайно идет на первом месте в чемпионате России"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Александр Григорян в преддверии матча 1/16 финала Кубка России со "Спартаком" подчеркнул, что красно-белые - самый серьезный противник в его карьере. Специалист уверен, что спартаковцы неслучайно возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

- "Спартак" - пока самый серьезный соперник в вашей тренерской карьере?

- Конечно, к своим годам (28 сентября Григоряну исполнится 50 лет. - Прим. В. А.) уже планировал работать с командой премьер-лиги и выступать в Лиге чемпионов. При этом не могу сказать, что у меня как-то плохо складывается - ведь воплотил в жизнь самую безумную мысль.

- Это какую же?

- Перешел из мужского футбола в женский и выиграл там все. А затем совершил еще более безбашенную штуку - вернулся обратно. Но дальше все как-то застопорилось. Теперь у меня будет хороший шанс проверить потенциал своей команды в матче со "Спартаком". Если уйти от иронии, с которой начался наш разговор, то моя задача в предстоящей встрече - на 100 процентов использовать на поле возможности своих футболистов, как бы банально это ни звучало. Выбрать, оптимальную тактику, выжать из ребят максимум.

- Миссия выполнима?

- Конечно. Промес, Попов, Зе Луиш, Фернанду, Боккетти, Глушаков, Зобнин, Кутепов, Ребров - это не просто набор исполнителей высокого уровня. Этот коллектив неслучайно идет на первом месте в РФПЛ. Сейчас нужно говорить об очень организованном - как в атаке, так и обороне - и быстром "Спартаке". Будет интересно найти решения, которые позволят победить москвичей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)