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Александр Григорян: "СКА-Хабаровск" нейтрализовал "Спартак"

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Главный тренер "Спартака" Массимо КАРРЕРА.Первое поражение Карреры. "Спартак" провалился в Кубке России

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Александр Григорян после игры 1/16 финала Кубка России против "Спартака" (1:0) отметил, что после перерыва его команда сыграла более остро в атаке, сообщает Sportbox.ru. Специалист рассказал, что ожидал выхода на поле с первых минут нападающих Зе Луиша и Квинси Промеса.

– Вы говорили, что намерены удивить "Спартак" – и ведь получилось!

– Честно говоря, мы готовились к тому, что Промес и Зе Луиш выйдут в основе. Ну, и к лучшему, что этого не произошло. Тем не менее, нам потребовалась 25 минут, чтобы разобраться в игре гостей. А потом я выпустил вместо второго нападающего третьего центрального полузащитника, после чего мы нейтрализовали преимущество "Спартака". Во втором тайме сыграли более остро, чем гости.

– Когда Каррера во втором тайме поочередно выпустил Зе Луиша, Промеса и Зобнина, не задумывались о перестроениях?

– Конечно, выход двух легионеров доставил нам хлопот. Но только их индивидуальные действия. Командную игру "Спартака", повторю, мы нейтрализовали. Вообще же наши центральные хавбеки знают, что делать в таких случаях.

– Что сказали ребятам, зайдя в раздевалку?

– Что собралось рекордное количество зрителей и что мы доставили им удовольствие. Едва я закончил свою речь, как вошел губернатор и повторил то же самое.

"Рубин"? "Чита"? С кем хотите сыграть в 1/8 финала?

– Конечно, с "Читой", где генеральным директор является Анатолий Безняк – мы раньше вместе работали в "Луче". Прекрасная возможность с ним встретиться.

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/spbnews_NI669376_Aleksandr_Grigoran_My_nejtralizovali_Spartak

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