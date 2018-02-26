Александр Григорян: "Руководители нашего футбола не осознают, что такое играть в "-15" или "-17"

Главный тренер "Луч-Энергии" Александр Григорян рассказал о том, готова ли его команда провести в 1/4 финала Кубка России в морозную погоду в Санкт-Петербурге против "Тосно". По словам специалиста, чтобы избежать проблем, игры нужно перенести на более теплое время года.

Встреча, напомним, пройдет в среду, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

- В среду температура в Питере может опуститься ниже минус пятнадцати градусов. Ваша команда готова играть в такой мороз?

- По-моему, руководители нашего футбола не особо осознают, что такое играть в "-15" или "-17". Они мотивируют это так: мол, а кто вы такие - клубы ФНЛ, если ЦСКА играет в мороз. Могу сказать по этому поводу только одно: это абсолютная безответственность и безразличие к здоровью футболистов. Вчера в Турине перенесли дерби, а там температура была от силы "-2". Просто там люди дорожат здоровьем футболистов. Они не хотят устраивать этот цирк, а хотят зрелища. А мы играем в морозы. За последние два года мне пять раз приходилось играть в температурном режиме "-14". Футболисты не чувствуют пальцев на ногах. О каком футболе может идти речь, если самое главное оружие - ноги, отморожены? Есть футболисты, у которых очень хорошо налажен кровоток в нижних конечностях, и они переносят морозы более-менее, а остальные играют с обморожением и это превращается в мучение.

Второй момент: на профессиональном уровне такие матчи ограничивались пока только воспалением легких, легкой формой бронхита. Это из моей практики. Но всем известно, что на любительском уровне были и летальные исходы в "-15", "-18". Мне кажется, пока идет такое разгильдяйство и безразличие по отношению к здоровью футболистов, рано или поздно, путем количества, как бы мне этого не хотелось, будет прецедент. Произойдет несчастный случай. После этого у кого-то задница загорится красной лампочкой. Я просто предупреждаю тех, кто за это ответственный. Попомните мои слова. Это дело времени. Еще раз хорошо подумайте. Речь идет о здоровье футболистов, о болельщиках, о качестве футбола. Неужели нельзя сдвинуть матчи на какие-то сроки? Пусть они даже будут не удобными. Но провести матчи в человеческих условиях.

- То есть вы за перенос матчей?

- Однозначно.

- Нет ли опасение за качество поля на "Петровском"?

- Насчет поля я не знаю. Начальник команды сказал мне, что предыгровая тренировка пройдет на запасном поле с искусственным покрытием. Если это правда, то будет нарушение регламента. Зачем нам тренироваться на искусственном поле, если матч пройдет на "Петровском"? Зачем нарушать регламент, если он был принят?

Честно говоря, меня особо не интересует состояние поля на Петровском. Но ведь когда мы применительно к Питеру говорим о "-12" или "-15", это достаточно абстрактно. Там очень сильно повышена влажность и даже при "-10" можно подхватить пневмонию за девяносто минут. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)