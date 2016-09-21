Александр Григорян: "Хочу везде добиваться результата"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Александр Григорян в преддверии игры 1/16 финала Кубка России против "Спартака" отметил, что команда хочет побеждать в каждой встрече. Также Григорян рассказал, что клубу заметно не хватает травмированных игроков.

– Почему Кобялко не выйдет с первых минут? Думаю, он усилит игру во втором тайме, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Григорян. – Для нас любая травма является заметной потерей. Приоритеты? Перед командой не стоит задача в каком-то турнире выступить лучше, а в каком-то можно и похуже. Я хочу везде добиваться результата.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"