18:45 | Футбол — Олимп - Кубок России

Александр Довбня: "Спасибо защитникам, что сыграли с "Тюменью" "на ноль"

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Голкипер "Оренбурга"  Александр Довбня - о матче с "Тюменью" (1:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

- Я считаю, что мы играли с хорошим преимуществом. Держали свою марку, - сказал вратарь в интервью клубному сайту. - У моих ворот каких-то опасных моментов не возникало. Я благодарен команде, защитникам, что мы сыграли "на ноль". Понятно, что в РПЛ мастера намного лучше. Но каждая команда хочет выиграть и доказать, что она сильнее другого. Не думаю, что "Тюмень" слабее команд премьер-лиги.

Оренбург - Тюмень

 

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/aleksandr-dovbnya-posle-matcha.html

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/8 финала
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