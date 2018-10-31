Александр Довбня: "Спасибо защитникам, что сыграли с "Тюменью" "на ноль"

Голкипер "Оренбурга" Александр Довбня - о матче с "Тюменью" (1:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

- Я считаю, что мы играли с хорошим преимуществом. Держали свою марку, - сказал вратарь в интервью клубному сайту. - У моих ворот каких-то опасных моментов не возникало. Я благодарен команде, защитникам, что мы сыграли "на ноль". Понятно, что в РПЛ мастера намного лучше. Но каждая команда хочет выиграть и доказать, что она сильнее другого. Не думаю, что "Тюмень" слабее команд премьер-лиги.