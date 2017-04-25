Александр Данцев: "В городе все люди спрашивают про билеты на финал Кубка России"

Защитник "Урала" Александр Данцев в преддверии финала Кубка России рассказал, за счет чего можно победить "Локомотив". Встреча пройдет 2 мая в Сочи.

– Уже думаете о предстоящем финале Кубка России?

– Немного думаем, конечно, в голове держим, но сейчас у нас тяжелые игры. Впереди еще "Терек", поэтому пока больше думаем о чемпионате. Но финал Кубка России – большое событие для "Урала", и мы к нему готовимся подсознательно. В городе все люди спрашивают билеты.

– Вам интересно сыграть на олимпийском стадионе?

– Престижно вообще сыграть в финале Кубка России. А что касается стадиона в Сочи, мы никогда не были на нем, только видели, когда там сборная играла. Арена великолепно смотрится.

– Когда ваша команда вышла в финал, эмоции были такие, как будто вы уже победили. Для вас выход в финал – это победа?

– Нет. Для нас это не победа. Мы все сделаем для того, чтобы выиграть этот трофей.

– Считается, что "Локомотив" – кубковая команда, а Юрий Семин – кубковый тренер. Вы согласны?

– Я даже не знаю. Понятно, что "Локомотив" – хорошая команда с сильным подбором футболистов. Я думаю, что игра будет тяжелая. Это Кубок России, и такие матчи всегда напряженные. Но мы будем бороться.

– Как думаете, будет ли сказываться класс "Локомотива", или в таких встречах он не играет роли?

– Наверное, нет. Я думаю, что у обеих команд будет запредельный настрой, потому что все хотят выиграть Кубок.

– За счет чего "Урал" способен победить?

– За счет веры, огромного желания и удачи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)