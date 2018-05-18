Александр Алаев - о главном разочаровании сезона: "Ситуация с "Тосно"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что ситуация с "Тосно" для него стала главным разочарованием сезона. По мнению Алаева, печально, что победитель Кубка России не может сыграть в Лиге Европы.

– Очень печально, что обладатель Кубка не участвует в Лиге Европы. Но правила лицензирования были известны заранее и известны всем. Клубы, которые хотят выступать в соревнованиях высокого уровня, должны соблюдать определенный порядок и соответствовать необходимым критериям. Несмотря на то, что футбольный клуб "Тосно" достиг великолепного результата в Кубке, очень важную часть работы он выполнить не сумел. При том что РФС заранее информирует клубы о каждой ступени лицензирования. Первая – подать до 5 марта заявку. Но даже этого сделано не было.

– "Тосно" настолько не верил в себя?



– Если у клуба имеются непогашенные задолженности за предыдущий год и нет возможности погасить их до 31 марта, то претендовать на получение лицензии УЕФА в принципе невозможно. Наверное, поэтому и не подали руководители "Тосно" заявку на лицензирование. Я понимаю недоумение болельщиков. Это действительно грустно, когда обладатель Кубка остается без Европы. Но вопрос "почему" стоит задать "Тосно". Ситуация ненормальна. При этом мы занимаем принципиальную позицию: переписывать правила на ходу, делать исключения для кого бы то ни было не будем. Надеюсь, это станет уроком для клубов, которые не всегда относятся к организационно-хозяйственной деятельности должным образом. Со своей стороны продолжим работу в части финансового оздоровления клубов.

Полное интервью Александра Алаева