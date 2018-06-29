Александр Алаев: "Надо повышать призовые Кубка России"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев подчеркнул, что для повышения престижа Кубка России следует повысить призовые. По его словам, это станет дополнительным стимулом для команд.

– Призовой фонд Кубка России 6,3 сейчас миллиона рублей для победителя, – отметил Алаев. – Надо повышать призовые, статус турнира. Они должны стать на порядок выше. Но есть прямая путевка в Лигу Европы. А участник группового этапа получает три с половиной миллиона евро. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)