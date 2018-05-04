Александр Алаев: "Авангард" проходит лицензирование УЕФА по упрощенным критериям"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что "Авангард" воспользовался возможностью пройти лицензирование УЕФА по упрощенным правилам. Курский клуб из ФНЛ вышел в финал Кубка России, где встретится с "Тосно". В случае выигрыша трофея "Авангард" получит право участия в Лиге Европы.

- Учитывая то, что этот клуб не представляет высший дивизион, для него в соответствии с правилами УЕФА по лицензированию клубов и финансовому "фэйр-плей" (статья 15 и приложение IV) предусмотрена специальная процедура возможного получения лицензии УЕФА с другими сроками прохождения лицензирования и более упрощенными требованиями по критериям лицензирования: спортивным, инфраструктурным, кадрово-административным, правовым и финансовым, - цитирует ТАСС Алаева. - "Авангард" воспользовался этой возможностью и в настоящее время проходит данную процедуру, документы были сегодня направлены в УЕФА.

Решение о выдаче или невыдаче лицензии УЕФА футбольному клубу "Авангард" на спортивный сезон-2018/19 и на соответствующий клубный турнир УЕФА будет выносить непосредственно соответствующий орган УЕФА, а не РФС. Естественно, это возможно только при условии победы в Кубке России по футболу.

Правила системы лицензирования постоянно совершенствуются: повышаются требования к квалификации ответственных сотрудников футбольных клубов (тренерский состав, административный и медицинский персонал), к инфраструктуре футбольных клубов (стадионы для проведения домашних матчей, учебно-тренировочные объекты), к развитию молодежного футбола и медицинскому обслуживанию игроков. Это позволяет переводить нелюбительские футбольные клубы на качественно новый уровень организации. Особое внимание уделяется финансовой дисциплине и рациональному использованию клубных финансов.

Ранее Алаев сообщил, что "Тосно" нарушил все сроки получения лицензии УЕФА.

Александр Алаев: "Возможностей для "Тосно" подать заявку на еврокубки уже нет"