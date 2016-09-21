Алан Касаев: "Локомотив" мог забить больше трех мячей"

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев после победы над "Химками" в матче 1/16 финала Кубка России (3:0) рассказал о том, что у его команды присутствовала нервозность. В 1/8 финала Кубка России "Локомотив" сыграет с победителем пары "Шинник" – "Крылья Советов".

– Поначалу показалось, что у "Локомотива" не все получается. Была классическая кубковая вязкая игра.

– Кубковая игра – это не чемпионат России. Была какая-то нервозность. Но после первого тайма мы стали действовать по-другому, более агрессивно. У нас получалось создавать моменты, могли забить больше трех мячей. Сейчас нужно быстро переключаться на "Ростов".

– Наверное, исход матча предопределил именно ваш гол, который позволил команде действовать более раскрепощено.

– Я бы не стал так говорить о моем мяче. Мы хотели забить быстрый мяч, но, к сожалению, не получилось. Если бы забили его – игра пошла бы по-другому. Еще раз повторю, мы играли сконцентрировано, до последней минуты, поэтому результат закономерный.

– Следующий матч "Локомотив" проведет через два дня. Наверное, график не совсем привычный.

– Да, непривычный, но ничего не поделаешь. Нужно готовиться и лететь в Ростов, забыть это кубковый матч и исправлять ошибки, которые мы сделали в чемпионате. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)