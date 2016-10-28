Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил разочарование вылетом из Кубка России. Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела разгромное поражение от "Анжи" (0:4).
- Разочарованы вылетом из Кубка России, - написал в своем твиттере Витсель. - Приносим глубочайшие извинения нашим болельщикам за игру с "Анжи", теперь отдадим все силы для успеха в Лиге Европы и чемпионате России.
Disappointed to be out of the Cup...A big sorry to our fans for the performance today, we will give everything in UEL and the league now.– Axel Witsel (@axelwitsel28) 27 октября 2016 г.
Platinum1991
АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ: "ТЕПЕРЬ "ЗЕНИТ" ОТДАСТ ВСЕ СИЛЫ ДЛЯ УСПЕХА В ЛИГЕ ЕВРОПЫ И ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ"??? А кому Зенит отдал все эти свои силы в игре с Анжи??? Все последние СЕМЬ лет Зенит УНИЖАЛ всех своей ПЛОТНОЙ работой с судьями! Судьи БЕЗБОЖНО помогали Зениту судейскими ошибками становиться чемпионами и брать Кубки! И вот этому газпромовскому судейскому БЕСПРЕДЕЛУ футбольный БОГ положил КОНЕЦ! Большой и ТОЛСТЫЙ! Игроки Зенита и в этой игре с Анжи надеялись на судью и на его помощь Зениту УКРАСТЬ очередную победу! Футбольный БОГ всё видит и КАРАЕТ Зенит по делу!!! Даже беспредел судьи Москалёва не помог Зениту победить в этой игре!!! Игроки Зенита решили, что за них всю ЧЕРНОВУЮ футбольную работу сделает судья! Судья Москалёв из КОЖИ ЛЕЗ вон и тащил Зенит своими свистками и карточками, но игроки Зенита решили, что судья за них должен ещё и ЗАБИВАТЬ, а сами зенитовцы КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались играть и забивать! Игроки Зенита бегали и делали вид, что "ИГРАЮТ", а на самом деле ВАЛЯЛИ форменного футбольного ПИТЕРСКОГО газпромовского дурачка! Игроки Зенита ГРУБИЛИ, ПСИХОВАЛИ и ИСТЕРИЛИ на протяжении всей игры. А игроки Анжи, тем временем, время даром не теряли и под предвзятые судейские трели судьи Москалёва исправно и СМЕЛО - КОЛОТИЛИ голы в ворота Зенита. И ПРАВИЛЬНО делали! Если питерцы не захотели забивать, то за них это сделают игроки АНЖИ и РАЗГРОМЯТ Зенит четырьмя СУХАРЯМИ в придачу, на судейскую безобразную сдачу в пользу Зенита! Даже беспредел судьи Москалёва не помог Зениту победить в этой игре!!! Футбольный БОГ всё видит и КАРАЕТ Зенит по делу!!! Мирча Луческу в ПЕЧАЛИ! Сам себя спрашивает: - "Что это было???" Как в КОШМАРНОМ питерском СНЕ Зенит получил ЧЕТЫРЕ сухаря, а мог и все ШЕСТЬ получить! Но и четырёх вполне хватило, чтобы в ПУХ и ПРАХ разгромить Зенит и НИЗВЕРГНУТЬ его с кубкового пьедестала! Зенит уже спал и видел кубок у себя, но игроки Анжи были ПРОТИВ и дали РЕШИТЕЛЬНЫЙ футбольный бой Зениту! К 79 минуте матча против Анжи - Зенит уже ГОРЕЛ синим газпромовским ПЛАМЕНЕМ. Зенит, в итоге, ПРОИГРАЛ 4:0! Все голы в ворота Зенита по делу и КРАСАВЦЫ! Два удаления у игроков Зенита и четыре СУХАРЯ отгрузили Зениту игроки Анжи! Поздравляем команду Анжи с этой исторической кубковой победой на Зенитом! А игрокам Зенита надо лучше играть и не надеяться на помощь судьи! Зенитовцев РАЗВРАТИЛИ судьи, когда они судили безобразно в пользу Зенита и воровали очки у других команд и вот, Зенит за это РАЗГОМНО ПОПЛАТИЛСЯ! И поделом! Так БЕЗОБРАЗНО и ГРУБО, как играл Зенит, играть НЕЛЬЗЯ! Пусть КДК теперь разбирается и выписывает игрокам Зенита справедливые ШТРАФЫ!
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