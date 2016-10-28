Аксель Витсель: "Теперь "Зенит" отдаст все силы для успеха в Лиге Европы и чемпионате России"

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель выразил разочарование вылетом из Кубка России. Вчера команда из Санкт-Петербурга потерпела разгромное поражение от "Анжи" (0:4).

- Разочарованы вылетом из Кубка России, - написал в своем твиттере Витсель. - Приносим глубочайшие извинения нашим болельщикам за игру с "Анжи", теперь отдадим все силы для успеха в Лиге Европы и чемпионате России.