Акинфеев, Дзагоев, Игнашевича, Еременко и Фернандес не полетели в Красноярск

ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:
Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;
Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;
Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Натхо Бибрас
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Алексей Ионов
- Енисей (Футбол)
- Кирилл Набабкин
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Мариу Фернандес
- Георгий Миланов
- Карлуш Страндберг
- Тимур Жамалетдинов
- Иван Олейников
- Тимур Пухов
- Муталип Алибеков
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
Против шерсти
футболситы и футболгиты
16:02