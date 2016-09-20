15:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Акинфеев, Дзагоев, Игнашевича, Еременко и Фернандес не полетели в Красноярск

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ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:

Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;

Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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