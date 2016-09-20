15:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Мариу Фернандес не полетели в Красноярск

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ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:

Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;

Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Vorlod

Судя по заголовку туда не поехали 5 игроков основы , а фактически из основы там чуть-чуть Ионова,Миланова и Страндберга . В сумме на одного игрока наскребется . То есть кубок ЦСКА не нужен .

21:25

RW.irk

Вот почему Игнашевич в Самаре забить решил! Слуцкий в перерыве пригрозил поездкой в Ирку... в смысле, в Красноярск))

20:52

DAVI SVININU!

pushgun Сосни чупа-чупсу алегофрен!

20:23

pushgun

Без Игнаша и Дыркофеева у ЦСКА появляются шансы пройти Енисей.

20:00

Spartak-Online1

Где хоть кони этих игрочишек набрали? Второй команды вроде нет . Из дубля или просто с улицы по объявлению? Клоун сам хоть поедет?

19:55

Красно синий

Вообще-то в том году на кубки молодёжь гоняла до полуфинала.И здесь не хрен основу гонять и так еле ноги волочат.

19:27

Helicopter

Тихонов на трибуну пойдет непристойности всякие орать.

19:08

Kairat Alimovich

тишка даже 3 составу ЦСКА сольет) он по жизни под красно-синими лежит)

17:59

Красноармеец К

Да уж... На Тоттенхэм с Краснодаром серьезно настраиваемся. Давненько такого не было с нашей стороны. Пущай молодежь себя покажет! Посмотрим, тем интереснее будет!

17:29

crazysun78

а кто пятый в защите сыграет??.. ))

17:08

putin79

Всё логично

16:58

maxcds

ждал сильнейший состав... сволочи

16:54

shpasic

они ещё из космоса не вернулись?

16:27

sardanapulneww

Решили слить матч!

16:17

Против шерсти

футболситы и футболгиты

16:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ