Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Мариу Фернандес не полетели в Красноярск

ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:
Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;
Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;
Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Натхо Бибрас
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Алексей Ионов
- Енисей (Футбол)
- Кирилл Набабкин
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Мариу Фернандес
- Георгий Миланов
- Карлуш Страндберг
- Тимур Жамалетдинов
- Иван Олейников
- Тимур Пухов
- Муталип Алибеков
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
Vorlod
Судя по заголовку туда не поехали 5 игроков основы , а фактически из основы там чуть-чуть Ионова,Миланова и Страндберга . В сумме на одного игрока наскребется . То есть кубок ЦСКА не нужен .
21:25
RW.irk
Вот почему Игнашевич в Самаре забить решил! Слуцкий в перерыве пригрозил поездкой в Ирку... в смысле, в Красноярск))
20:52
DAVI SVININU!
pushgun Сосни чупа-чупсу алегофрен!
20:23
pushgun
Без Игнаша и Дыркофеева у ЦСКА появляются шансы пройти Енисей.
20:00
Spartak-Online1
Где хоть кони этих игрочишек набрали? Второй команды вроде нет . Из дубля или просто с улицы по объявлению? Клоун сам хоть поедет?
19:55
Красно синий
Вообще-то в том году на кубки молодёжь гоняла до полуфинала.И здесь не хрен основу гонять и так еле ноги волочат.
19:27
Helicopter
Тихонов на трибуну пойдет непристойности всякие орать.
19:08
Kairat Alimovich
тишка даже 3 составу ЦСКА сольет) он по жизни под красно-синими лежит)
17:59
Красноармеец К
Да уж... На Тоттенхэм с Краснодаром серьезно настраиваемся. Давненько такого не было с нашей стороны. Пущай молодежь себя покажет! Посмотрим, тем интереснее будет!
17:29
crazysun78
а кто пятый в защите сыграет??.. ))
17:08
putin79
Всё логично
16:58
maxcds
ждал сильнейший состав... сволочи
16:54
shpasic
они ещё из космоса не вернулись?
16:27
sardanapulneww
Решили слить матч!
16:17
Против шерсти
футболситы и футболгиты
16:02