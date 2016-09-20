Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Фернандес не полетели в Красноярск

ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:
Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;
Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;
Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Натхо Бибрас
- Сергей Чепчугов
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Алексей Ионов
- Енисей (Футбол)
- Кирилл Набабкин
- Алексей Еременко-мл. (футболист)
- Мариу Фернандес
- Георгий Миланов
- Карлуш Страндберг
- Тимур Жамалетдинов
- Иван Олейников
- Тимур Пухов
- Муталип Алибеков
- Астемир Гордюшенко
- Илья Помазун
Kairat Alimovich
тишка даже 3 составу ЦСКА сольет) он по жизни под красно-синими лежит)
17:59
Красноармеец К
Да уж... На Тоттенхэм с Краснодаром серьезно настраиваемся. Давненько такого не было с нашей стороны. Пущай молодежь себя покажет! Посмотрим, тем интереснее будет!
17:29
crazysun78
а кто пятый в защите сыграет??.. ))
17:08
putin79
Всё логично
16:58
maxcds
ждал сильнейший состав... сволочи
16:54
shpasic
они ещё из космоса не вернулись?
16:27
Блудный Свин .
Прихлопнет Тихонов цыску и не поморщится!!! физрук Пончик с молодёжью работать НЕ УМЕЕТ!!11
16:18
sardanapulneww
Решили слить матч!
16:17
Против шерсти
футболситы и футболгиты
16:02