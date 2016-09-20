15:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Акинфеев, Дзагоев, Игнашевич, Еременко и Фернандес не полетели в Красноярск

0
0
0
9

ЦСКА отправился на матч 1/16 финала Кубка России с "Енисеем" без ряда игроков основного состава. В Красноярск отправились следующие футболисты:

Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун;

Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев;

Нападающие: Карлуш Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-krasnoyarsk

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (9)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kairat Alimovich

тишка даже 3 составу ЦСКА сольет) он по жизни под красно-синими лежит)

17:59

Красноармеец К

Да уж... На Тоттенхэм с Краснодаром серьезно настраиваемся. Давненько такого не было с нашей стороны. Пущай молодежь себя покажет! Посмотрим, тем интереснее будет!

17:29

crazysun78

а кто пятый в защите сыграет??.. ))

17:08

putin79

Всё логично

16:58

maxcds

ждал сильнейший состав... сволочи

16:54

shpasic

они ещё из космоса не вернулись?

16:27

Блудный Свин .

Прихлопнет Тихонов цыску и не поморщится!!! физрук Пончик с молодёжью работать НЕ УМЕЕТ!!11

16:18

sardanapulneww

Решили слить матч!

16:17

Против шерсти

футболситы и футболгиты

16:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ