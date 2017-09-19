Акинфеев, Дзагоев и еще 8 игроков основы не вошли в состав ЦСКА на матч с "Авангардом"

ЦСКА объявил состав команды на матч 1/16 финала Кубка России против курского "Авангарда".

В заявку не вошли вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, защитники Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, а также нападающие Витинью и Тимур Жамалетдинов.

Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко взял в Курск только двух номинальных защитников.

Состав ЦСКА на матч с "Авангардом": вратари Илья Помазун, Георгий Кырнац,

защитники Кирилл Набабкин, Виктор Васин,

полузащитники Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Георгий Миланов, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Наир Тикнизян, Кирилл Леонов, Иван Олейников,

нападающие Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч "Авангард" - ЦСКА состоится в среду, 20 сентября, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.