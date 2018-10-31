"Ахмат" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

"Ахмат" и "Арсенал" объявили составы на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России. С первых минут встречу начнут защитник грозненского клуба Андрей Семенов и нападающий туляков Лука Джорджевич.

Состав "Ахмата": Гудиев, Уциев, Семенов, Кешмази, Ромеро, Гащенков, Раванелли, Силва, Думбия, Митришев, Балай.

Запасные: Городов, Родолфо, Плиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Харин, Садаев, Аблае.

Состав "Арсенала": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

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