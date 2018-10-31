4:1! "Локомотив" вновь разгромил "Енисей"

"Локомотив" разгромил "Енисей" в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России (4:1). Дублем отметился полузащитник Антон Миранчук, по голу забили хавбек Алексей Миранчук и нападающий Эдер. У гостей с пенальти отличился нападающий Александр Кутьин.

На 71-й минуте красно-зеленые остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил хавбек Гжегож Крыховяк за фол последней надежды.

Отметим, что 28 октября железнодорожники разгромили "Енисей" в матче 12-го тура чемпионата России (3:0).

В 1/4 финала Олимп-Кубка России "Локомотив" сыграет с "Рубином".

Олимп - Кубок России

1/8 финала

"Локомотив" (Москва) - "Енисей" (Красноярск) - 4:1 (2:0)

Голы: Эдер, 13 - с пенальти (1:0). Ант.Миранчук, 39 (2:0). Ал.Миранчук, 48 (3:0). Ант.Миранчук, 57 (4:0). Кутьин, 84 - с пенальти (4:1).

"Локомотив" (Москва): Коченков, Ротенберг, Михалик, Крыховяк, Идову, Жемалетдинов, Тарасов (Ал.Миранчук, 46), Баринов, Ант.Миранчук (Куликов, 64), Тугарев, Эдер (Фернандеш, 46).

"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Ятченко, Дугалич, Кичин, Занев (Грицаенко, 58), Саркисов, Огуде, Фатуллаев (Комков, 46), Зотов, Комолов, Бодул (Кутьин, 54).

Предупреждения: Дугалич, 12. Крыховяк, 60. Фернандеш, 69. Комков, 76. Тугарев, 78. Ротенберг, 90+2.

Удаление: Крыховяк, 71 (фол последней надежды).

Судьи: Сухой (Люберцы). Хатуев (Грозный), Глот (Ярославль).

31 октября. Москва. Стадион "РЖД Арена". 8276 зрителей.

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