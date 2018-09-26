12 из 13 команд РПЛ вышли в 1/8 финала Олимп-Кубка России

25 и 26 сентября прошли 13 матчей 1/16 финала Олимп-Кубка России.

12 из 13 команд российской премьер-лиги вышли в следующую стадию турнира. Это "Оренбург", "Урал", "Арсенал", "Ахмат", "Ростов", "Енисей", "Зенит", "Спартак", "Рубин", "Анжи", "Динамо" и "Локомотив". Только "Уфа", занимающая на настоящий момент 15-е место в РПЛ, не смогла выйти в следующую стадию Кубка, проиграв "Нижнему Новгороду" (0:0, пенальти – 3:5).

27 сентября свои матчи 1/16 финала Олимп-Кубка России проведут "Краснодар" и "Крылья Советов". Краснодорцы встретятся с "Авангардом"​, самарцы сыграют с "Тамбовом".

Наконец 10 октября, ЦСКА сразится с "Тюменью".

Олимп-Кубок России. 1/16 финала. Результаты всех матчей //

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