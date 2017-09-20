1/16 финала Кубка России. "Спартак", ЦСКА, "Зенит". Трансляция матча

В среду и четверг, 20 и 21 сентября соответственно, состоятся матчи 1/16 финала Кубка России с участием клубов РФПЛ.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матчей "Авангард" Курск – ЦСКА, "Кубань" – "Спартак" и "Динамо" СПб – "Зенит",

Сразу после завершения этих встреч на сайте "Спорт-Экспресса" вас ждут репортажи, разборы, комментарии, оценки, хайлайты (видео) и комментарии участников.

Прямая трансляция матча "Авангард" Курск – ЦСКА (17.00)

Прямая трансляция матча "Кубань" – "Спартак" (19.00)

Прямая трансляция матча "Динамо" СПб – "Зенит" (21 сентября 20.00)