Звание чемпиона Москвы у "Локомотива" может отобрать только чудо

В пяти московских дерби сезона-2017/18 "Локомотив" набрал 11 очков.
Чтобы гарантировать себе символическое звание чемпиона столицы железнодорожники должны не проиграть "Динамо" с крупным счетом или дождаться потери бело-голубыми очков в матчах со "Спартаком" или ЦСКА.
"Локомотив" становился победителем чемпионата Москвы шесть раз (2001, 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013/14). (Кирилл БУРДАКОВ)
Таблица чемпионата Москвы-2017/18
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Мячи
|
Очки
|
1. Локомотив
|
|
0:0
|
2:2
|
3:0
|
5
|
3
|
2
|
0
|
12-6
|
11
|
2. Спартак
|
3:4
|
|
3:0
|
|
5
|
1
|
2
|
2
|
9-8
|
5
|
3. ЦСКА
|
1:3
|
2:1
|
|
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5-9
|
5
|
4. Динамо
|
|
2:2
|
0:0
|
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-5
|
2
lsergey733
А кто выиграет чемпионат Казани? А чемпионат Уфы? Тулы, Самары, Оренбурга, Ростова, Грозного, Махачкалы? Где про это статьи? ................... Прекратите писать всякую ерунду.
21:29 4 марта
Flamenco
Звание чемпиона РОССИИ у "Локомотива" может отобрать только чудо....
20:23 4 марта
баламошка
Скоро чемпионом Питера будет Динамо. Или Тосно.
20:21 4 марта
vavl
fedland, не поверишь, но остальные не тянут даже на чемпиона Москквы.
20:17 4 марта
fedland
чемпион Москвы, это и есть уровень локо...
20:04 4 марта