19:57 4 марта | Футбол — РФПЛ

Звание чемпиона Москвы у "Локомотива" может отобрать только чудо

5

В пяти московских дерби сезона-2017/18 "Локомотив" набрал 11 очков.

Чтобы гарантировать себе символическое звание чемпиона столицы железнодорожники должны не проиграть "Динамо" с крупным счетом или дождаться потери бело-голубыми очков в матчах со "Спартаком" или ЦСКА.

"Локомотив" становился победителем чемпионата Москвы шесть раз (2001, 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013/14). (Кирилл БУРДАКОВ)

Таблица чемпионата Москвы-2017/18

 

1

2

3

4

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1. Локомотив

 

0:0

2:2

3:0

5

3

2

0

12-6

11

2. Спартак

3:4

 

3:0

 

5

1

2

2

9-8

5

3. ЦСКА

1:3

2:1

 

 

5

1

2

2

5-9

5

4. Динамо

 

2:2

0:0

 

3

0

2

1

2-5

2
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

lsergey733

А кто выиграет чемпионат Казани? А чемпионат Уфы? Тулы, Самары, Оренбурга, Ростова, Грозного, Махачкалы? Где про это статьи? ................... Прекратите писать всякую ерунду.

21:29 4 марта

Flamenco

Звание чемпиона РОССИИ у "Локомотива" может отобрать только чудо....

20:23 4 марта

баламошка

Скоро чемпионом Питера будет Динамо. Или Тосно.

20:21 4 марта

vavl

fedland, не поверишь, но остальные не тянут даже на чемпиона Москквы.

20:17 4 марта

fedland

чемпион Москвы, это и есть уровень локо...

20:04 4 марта

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!