Звание чемпиона Москвы у "Локомотива" может отобрать только чудо

В пяти московских дерби сезона-2017/18 "Локомотив" набрал 11 очков.

Чтобы гарантировать себе символическое звание чемпиона столицы железнодорожники должны не проиграть "Динамо" с крупным счетом или дождаться потери бело-голубыми очков в матчах со "Спартаком" или ЦСКА.

"Локомотив" становился победителем чемпионата Москвы шесть раз (2001, 2002, 2004, 2006, 2009 и 2013/14). (Кирилл БУРДАКОВ)

Таблица чемпионата Москвы-2017/18