Зураб Циклаури: "Зенит" сделал "Крыльям" достаточно комфортное предложение по Цаллагову"

Заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури отметил, что клуб получил хорошее предложение от "Зенита" по трансферу защитника Ибрагима Цаллагова. Игрок провел в составе самарсцев 195 матчей с 2009 года, в которых забил 9 мячей. Сегодня питерский клуб объявил о подписании контракта с 26-летним Цаллаговым на 3,5 года.

- Ибрагим у нас хорошо играл, был авторитетом в команде, - приводит "Р-Спорт" слова Циклаури. - Конечно, с одной стороны, это потеря, но с другой стороны, контракт его заканчивался летом 2017 года, и предложение от "Зенита" со всех сторон было для нас достаточно комфортным. Было бы неправильным мешать Ибрагиму перейти в более именитый клуб. Я хочу сказать, что интерес есть к определенной группе наших футболистов, он был и летом, и осенью.