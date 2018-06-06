Зураб Циклаури: "Крылья Советов" заявят на сезон "Самара Арену" и "Металлург", чтобы матчи не переносили в другие города"

Руководитель селекционной службы "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал, почему клуб заявил на сезон стадион "Металлург".

– Это нормальная практика. По регламенту клубы должны иметь запасной стадион на случай форс-мажорных обстоятельств, - цитирует Циклаури официальный сайт "Крыльев". - Поэтому мы заявим и "Самара Арену", и "Металлург", чтобы ситуация с переносом домашних матчей в другие города не повторялась. Вообще, чем в Самаре будет больше футбольных полей, игровых и тренировочных, тем лучше.

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