Зураб Циклаури: "Крылья Советов" поддерживают связь с Молло, но он пока не настроен возвращаться в Россию"

Руководитель селекционной службы "Крыльев Советов" Зураб Циклаури рассказал о поиске новичков. Также он отметил, что бывший полузащитник команды Йоан Молло пока не планирует возвращение.

- Мы находимся в постоянном диалоге с Андреем Тихоновым относительно поиска усиления. Планируем подписать 1-2 игроков до первого сбора, который пройдет в Сербии. В целом усиления нужны по всем линиям, кроме вратарской, где сейчас с возвращением Гиорги Лория у нас будет два опытных голкипера, - цитирует Циклаури официальный сайт клуба. - Ищем двух центральных защитников, крайнего защитника, флангового полузащитника, игрока "бокс ту бокс" и в линию атаки. Вернемся ли к варианту с Молло? Пока он не настроен возвращаться в Россию, мы поддерживаем с ним связь. Болельщики тоже могут предлагать селекционному отделу "Крыльев" свои идеи – в твиттере или на клубную почту.

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