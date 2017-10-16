Зума летом мог сменить "Челси" на "Спартак"

Главный тренер "Спартак" Массимо Каррера сообщил, что в летнее трансферное окно красно-белые могли купить защитника "Челси" Курта Зума. Напомним, что клуб в итоге арендовал хорватского полузащитника Марио Пашалича у "синих" до конца текущего сезона.

– Пашалич был не единственным игроком "Челси", которого я хотел заполучить, – цитирует Карреру ESPN. – В моем списке также был Курт Зума. Договоренность была практически достигнута, но в конце концов "Челси" решил держать его поближе к себе и отправил в "Стоук Сити".