Зуев и Бухаров - в старте "Ростова" на матч со "СКА-Хабаровск"

Стали известны составы "СКА-Хабаровск" и "Ростова" на матч 12-го тура чемпионата России. Хабаровчане в этом сезоне набрали 8 очков и распологаются на предпоследнем месте в таблице, "Ростов", с 16-ю баллами в активе, идет на 6-м месте.

"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Пуцко – Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов – Маркович.

Запасные: Криворучко, Баляйкин, Гришко, Габулов, Тишкин, Савичев, Корян, Барбаро, Христов.

"Ростов": Песьяков – Паршивлюк, Макеев, Устинов, Ингасон, Вилюш – Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия – Бухаров.

Запасные: Абаев, Калачев, Ионов, Киреев, Байрамян, Майер, Кинтеро, Дядюн, Шомуродов.

Встреча состоится сегодня, начало – в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча