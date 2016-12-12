20:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зубик вошел в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

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Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире передачи "Все на матч" рассказал о своих планах и задачах в армейском клубе. Наставник добавил, что в его штаб войдет Руслан Зубик.

– В какой футбол будет играть мой ЦСКА? Мы на эту тему часто говорили со Слуцким, – сказал Гончаренко. - Если есть какие-то идеи, то в любом случае нужно учитывать все возможности футболистов. Я достаточно хорошо знаю ребят, но нужно посмотреть на многие вопросы с другой стороны. Это моя главная задача. Конечно, всем нам нравится футбол атакующий, но самое главное – это чтобы команда побеждала. Это любят все, и к этому нужно стремиться.

Кто войдет в мой тренерский штаб? Со мной приходит мой помощник, который всегда был – это Руслан Зубик. А так все остаются на своих местах. Могут быть только какие-то минимальные изменения.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Зубик вышел...

21:53

честный человечишко

Онопко - это лобик, Овчинников - носик, ну а Зубик - это зубик...

20:57

Doctor X

Вы определитесь уже Ганчаренко или Гончаренко

20:49

баламошка

Скоро Бацька станет президентом ЦСКА и превратит его в колхоз.

20:46

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