Зубик вошел в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире передачи "Все на матч" рассказал о своих планах и задачах в армейском клубе. Наставник добавил, что в его штаб войдет Руслан Зубик.

– В какой футбол будет играть мой ЦСКА? Мы на эту тему часто говорили со Слуцким, – сказал Гончаренко. - Если есть какие-то идеи, то в любом случае нужно учитывать все возможности футболистов. Я достаточно хорошо знаю ребят, но нужно посмотреть на многие вопросы с другой стороны. Это моя главная задача. Конечно, всем нам нравится футбол атакующий, но самое главное – это чтобы команда побеждала. Это любят все, и к этому нужно стремиться.

Кто войдет в мой тренерский штаб? Со мной приходит мой помощник, который всегда был – это Руслан Зубик. А так все остаются на своих местах. Могут быть только какие-то минимальные изменения.