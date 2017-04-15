17:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зотов забил второй мяч "Крыльев" в игре с "Анжи"

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Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов удвоил преимущество своей команды в игре 23-го тура чемпионата России против "Анжи" – 2:0. Хавбек отличился дальним ударом на 23-й минуте после передачи нападающего Жанни Брюно.

Трансляция матча "Анжи" - "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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van der sar

Зуев или Зотов? Ребята, договоритесь.

17:37

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